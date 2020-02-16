Serie A'nın 24. haftasında Lazio, Inter'i konuk edecek. Şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip 90 dakikada kazanan ikinci sıraya yerleşecek. 54 puanlı Inter, lider Juventus'un arkasında yer alıyor. 53 puanlı Lazio ise 3. sırada bulunuyor. Lazio'da Senan Lulic, Inter'de ise Roberto Gagliardini sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler.

Lazio - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Gianluca Rocchi'nin düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Lazio - Inter ilk 11'ler:

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo

Inter: Padelli; Godín, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez