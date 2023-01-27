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"Daha fazla gol atmak istiyorum"
"Daha fazla gol atmak istiyorum"
Kartal'ın gözdesi Bundesliga'da!
Kartal'ın gözdesi Bundesliga'da!
Dursun Özbek'e kötü haber
Dursun Özbek'e kötü haber
Erol Bulut ile yollar ayrıldı
Erol Bulut ile yollar ayrıldı
(ÖZET) Beşiktaş - Alanyaspor maç sonucu: 3-0
Cenk Tosun, Beşiktaş tarihine geçti! Vodafone Park'ın 'Paşa'sı...
Son dakika | Caner Erkin ile anlaşma sağlandı!
FIFA, Muslera'nın cezasını açıkladı!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transferde sürpriz hedef! O isim için karşı karşıyalar
Mauro Icardi bedavaya! Resmi açıklama geldi
2022-2023 sezonu devre arası Avrupa'da biten transferler
Fenerbahçe 7 milyon euroya transfer etti! yeni transfer İstanbul'a geliyor
Galatasaray'a 5 yıldız için teklif var! İşte o oyuncular
Ronaldo eleştirilerin hedefinde: İsabetli şut atamadı
Galatasaray’da golcü transferi tamam! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'a kötü haber! Transfer teklifi reddedildi
Türkiye'de kovuldu, Fransa'da coştu!
Türkiye'de kovuldu, Fransa'da coştu!
"Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim"
"Yapabileceklerimi insanlara göstermek istedim"
Göztepe-Bandırmaspor maçında korkutan an!
Göztepe-Bandırmaspor maçında korkutan an!
Ankaragücü'nde Kedziora transferi gerçekleşmedi
Ankaragücü'nde Kedziora transferi gerçekleşmedi
Galatasaray kafilesine coşkulu karşılama
Galatasaray kafilesine coşkulu karşılama
Trabzonspor, Hatay’a geldi
Trabzonspor, Hatay’a geldi
Şaşırtan sonuç: Dünyanın en hızlısı bir stoper oldu
Şaşırtan sonuç: Dünyanın en hızlısı bir stoper oldu
Şoke eden tepki! "En büyük Cim Bom"
Şoke eden tepki! "En büyük Cim Bom"
Asgari ücret alıyordu! 16 milyon Euro...
Asgari ücret alıyordu! 16 milyon Euro...
TFF, Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi
TFF, Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi
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Bekir Emre
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Orhan Yıldırım
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Rekor! 26 Ocak 2023, Perşembe 07:00
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2022-2023 sezonu devre arası Avrupa'da biten transferler 2022-2023 sezonu devre arası Avrupa'da biten transferler
Bir son dakika transfer daha! ( 27 Ocak Cuma ) Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler... Bir son dakika transfer daha! ( 27 Ocak Cuma ) Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler...
Dünyanın en hızlı oyuncusu bir stoper! Dünyanın en hızlı oyuncusu bir stoper!
Galatasaray'a 5 yıldız için teklif var! İşte o oyuncular Galatasaray'a 5 yıldız için teklif var! İşte o oyuncular
Dünyaca ünlü eski hakem Pierluigi Collina'nın fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı Dünyaca ünlü eski hakem Pierluigi Collina'nın fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı
Mauro Icardi, Wanda Nara'nın taciz edildiğini açıkladı! Mauro Icardi, Wanda Nara'nın taciz edildiğini açıkladı!
Sivasspor-Adana Demirspor (Muhtemel 11'ler)
Sivasspor-Adana Demirspor (Muhtemel 11'ler)
Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı transfer etti
Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı transfer etti
Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyesi'ne set vermedi
Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyesi'ne set vermedi
Diego Rossi'ye Brezilya'dan teklif
Diego Rossi'ye Brezilya'dan teklif
Feyenoord'u zirveye taşıyan adam: Orkun Kökçü
Feyenoord'u zirveye taşıyan adam: Orkun Kökçü
Fikstür TÜMÜ
Göztepe'den evinde kritik galibiyet!
Göztepe'den evinde kritik galibiyet!
Jeremy Dudziak, Hatayspor’da
Jeremy Dudziak, Hatayspor’da
Alpay Çelebi Adanaspor’da
Alpay Çelebi Adanaspor’da
Kaf-Kaf’ta tek hedef 3 puan
Kaf-Kaf’ta tek hedef 3 puan
FIFA açıkladı: Süper Lig'in transfer raporu
FIFA açıkladı: Süper Lig'in transfer raporu
Manisa FK'da Junior Fernandes gelişmesi
Manisa FK'da Junior Fernandes gelişmesi
Gökhan Ünal: "Evimizde mağlubiyeti ve beraberliği kabul etmiyorum"
Gökhan Ünal: "Evimizde mağlubiyeti ve beraberliği kabul etmiyorum"
Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Serbest Güreş Milli Takımı, Niğde’de kampta
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Altınordu'da Hasan Hüseyin Acar kararı verildi