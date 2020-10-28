Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda günün en dikkat çeken karşılaşmasında İtalyan devi Juventus, evinde zor günler geçiren Lionel Messi'li Barcelona'yı ağırlayacak. Siyah- Beyazlılar'da savunmada Giorgio Chielli'nin sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak olmasından dolayı ilk 11'de yüksek ihtimalle milli futbolcumuz Merih Demiral şans bulacak. Merih'in partneri ise Leanardo Bonucci olacak. Öte yandan Torino ekibinde koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, karantina süreciyle takımını yalnız bırakacak. Öte yandan Barça'da Coutinho, Ter Stegen, Umtiti ve Pique, sahada yer almayacak.

Juventus - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda oynanacak Juventus - Barcelona maçı, 28 Ekim Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Juventus - Barcelona muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo, Rabiot, Arthur, Chiesa, Ramsey, Kulusevski, Morata

Barcelona: Neto, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann, Fati, Messi

Grupta oynanacak diğer maçta Ferencvaros ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek.

2. maçlar öncesinde G Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

1- Barcelona / 3 puan

2- Juventus / 3 puan

3- Dinamo Kiev / 0 puan

4- Ferencvaros / 0 puan