Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımımız, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Şampiyonası'nda finale adını yazdırdı. Ay-Yıldızlılar sadece finale çıkma başarısıyla yetinmedi aynı zamanda 2023 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı ve en önemlisi de Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na direkt kota almayı başardı. Finale gelene kadar grupta oynadığı 4 maçta Çekya, Yunanistan ve İtalya'yı yenen, bir tek Fransa karşısında fire veren Sesi Görenler 2. sırada yer alarak yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de İngiltere'yle karşı karşıya gelen Milli Takımımız, normal süresi 0-0 sona eren maçı penaltılarla 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Hedef kotayı şampiyonlukla taçlandırmak

Sesi Görenler Milli Takımımız bugün şampiyonluk maçına çıkacak. Ay- Yıldızlılar finalde, gruplarda 2-1 kaybettiği Fransa'yla karşılaşacak bu kez rövanşı alıp madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha eklemek için mücadele verecek. Final maçı TSİ 18.30'da başlayacak. Sesi Görenler Milli Takımımız, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılmayı başarmıştı.