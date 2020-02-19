Tottenham ile Leipzig Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere'de kozlarını paylaşacak. Mourinho ile Premier Lig'de son haftalarda üst üste kazanan Londra ekibi Leipzig karşısında avantajlı skoru elde etmenin peşinde. Leipzig ise İngiltere deplasmanında rakibini yenerek tur şansını ikinci maça taşımak istiyor.

Tottenham - Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta?

White Hart Line'da bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki dev arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıklarını yapacak.

Tottenham - RB Leipzig muhtemel 11'ler...

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Ndombele, Winks, Celso, Moura, Bergwijn, Delle Alli

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halsterberg, Sabitzer, Haidara, Laimer, Angelino, Nkunku, Werner, Poulsen



