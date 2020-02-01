Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkeklerde Dominic Thiem (5), Alexander Zverev’i (7) yenerek finale yükseldi. 26 yaşındaki Thiem karşılaşmayı, 3-6, 6-4, 7-6, 7-6’lık setlerle 3-1 kazanarak ilk kez finale çıktı. Avusturyalı raket finalde, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık’ı tek erkeklerde en fazla kazanan isim olan Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Novak Djokovic- Dominic Thiem finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele 2 Şubat Pazar günü TSİ 11.30’da başlayacak. Nefesleri kesecek mücadele Eurosport’tan naklen yayınlanacak.

Avustralya Açık’ta kadınlarda ise bugün final heyecanı yaşanacak. ABD’li Sofia Kenin (15) ile İspanyol Garbine Muguruza (32) TSİ 11.00’de karşılaşacak, mücadele Eurosport’tan naklen yayınlanacak.

Zverev gönüllerin şampiyonu oldu

Yarı finalde Thiem’e boyun eğen Zverev, organizasyon öncesinde “Kazanacağım her kuruşu Avustralya’daki yangınlar için bağışlayacağım. Hatta şampiyon olursam 4 milyon 120 bin Dolar’lık (24.6 milyon TL) ödülü de bağışlayacağım” açıklamasını yapmıştı.

Alman raket, turnuvada şu ana kadar kazandığı yaklaşık 2 milyon 263 bin Dolar’ı bağışlayarak şimdiden gönülleri şampiyonu olmayı başarmıştı.