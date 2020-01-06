Napoli ile İnter İtalya Serie A'da günün en önemli maçında üç puan mücadelesi verecek. Napoli saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmek istiyor. Juventus ile birlikte liderlik mücadelesi veren İnter ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde.

Napoli - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Paolo'da oynanacak ve bu akşam saat 22:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Napoli - İnter muhtemel 11'ler...

Napoli: Meret, Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui, Allan, Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Milik

İnter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Godin, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lukaku, Martinez



