Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Jürgen Klopp'la beraber harikalar yaratan Liverpool, 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlikle 49 puanda liderlik koltuğunda oturuyor. Brendon Rodgers yönetimindeki harikalar yaratan Leicester City ise 39 puanla 2. sırada. Leicester City taraftarı önünde galibiyetle ayrılarak rakibine ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor. Zorlu deplasmandan namağlup ünvanını sürdürerek ayrılmak isteyen Liverpool ise puan farkını 13'e çıkarmanın peşinde.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün dev maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ev sahibinde Matty James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekip Liverpool'da ise Chamberlain, Joel Matip, Fabinho ve Lovren sakatlıkları nedeniyle zorlu maçı kaçıracak isimler.

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

King Power Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. S Sport'tan canlı yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Leicester City - Liverpool muhtemel 11'ler:

Leicester City: Schmeichel, Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell, Perez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes, Vardy

Liverpool: Alisson, Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Keita, Mane, Salah, Firmino

Şimdiye kadar tam 95 kez karşılaşan takımların maçlarında Liverpool 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 33 mücadele de Leicester City galip geldi. İki takım arasındaki 22 müsabaka da beraberlikle tamamlandı.