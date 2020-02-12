Inter - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İtalya Kupası'nda yarı final ilk maçta Inter bugün Napoli'yi konuk edecek. Serie A'da lider duruma yükselen Inter kupada da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Napoli ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Inter - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Inter, İtalya Kupası'nda yarı final ilk maçında San Siro'da Napoli'yi ağırlayacak. Lacivert siyahlılar, çeyrek finalde Fiorentina'yı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Napoli de son 8 turunda Lazio'yu tek golle geçmişti.
Inter - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
San Siro'da (Giuseppe Meazza) Saat 22.45'te başlayacak bu keyifli mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Inter - Napoli muhtemel 11'ler...
Inter: Padelli, Skriniar, Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi, Martinez, Sanchez
Napoli: Ospina, Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui, Allan, Demme, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens
Ligde iyi bir sezon geçiren Inter, 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Napoli ise 30 puanla 11'inci sırada yer alıyor.