Inter, İtalya Kupası'nda yarı final ilk maçında San Siro'da Napoli'yi ağırlayacak. Lacivert siyahlılar, çeyrek finalde Fiorentina'yı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Napoli de son 8 turunda Lazio'yu tek golle geçmişti.

Inter - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da (Giuseppe Meazza) Saat 22.45'te başlayacak bu keyifli mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Inter - Napoli muhtemel 11'ler...

Inter: Padelli, Skriniar, Vrij, Bastoni, Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi, Martinez, Sanchez

Napoli: Ospina, Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui, Allan, Demme, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens

Ligde iyi bir sezon geçiren Inter, 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Napoli ise 30 puanla 11'inci sırada yer alıyor.







