Dinamo Brest - BATE Borisov (CANLI İZLE)

Belarus Premier Ligi'nin 10. haftasında 19 puanla liderlik koltuğunda oturan BATE Borisov, 13 puanla 7. sırada yer alan Dinamo Brest'e konuk oluyor.

7 maçtır kaybetmeyen BATE, deplasmandan 3 puanla ayrılıp yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Üst sıralarla arasındaki puan farkını düşürmek isteyen Brest ise güçlü rakibine çelme takmanın peşinde.

TSİ 19.00'da başlayan mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olup BATE'nin hegemonyasına son veren Dynamo Brest, sezona da Süper Kupa moraliyle başlamıştı ama ligde durumlar pek iç açıcı ilerlemiyor. Son olarak Energetik-BGU deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndüler ve son 5 maçta 3. kez sahadan puansız ayrıldılar. Cezası devam eden tecrübeli stoper Yevhen Khacheridi'den bu zorlu maçta da faydalanamayacaklar.

BATE ise Dynamo Brest'e kıyasla oldukça formda bir dönemden geçiyor... Son 4 lig maçında fire vermediler, son 6 lig maçının 4'ünde gol yemediler ve kupada da finale yükselme başarısı gösterdiler. Ligdeki ilk 4 maçın bankosu Boris Kopitovic iyileşti ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Slutsk maçında kadroda yer aldı. Takımdaki tek eksik gollerini atmaya başlamışken sakatlanan Anton Saroka ancak, onun kadroda olmadığı son 3 maçta BATE'den rakip filelere tam 11 gol izledik!