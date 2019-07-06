Copa America'da dev final! Brezilya - Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Brezilya - Peru hangi kanalda? Güney Amerika’nın 1 numaralı kupası olan Copa America’da final zamanı... 1975’ten bu yana mutlu sona ulaşamayan Guerrero’lu Peru, bu kupayı 8 kez müzesine götürmüş olan Firmino liderliğindeki Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, ''Brezilya - Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularının cevaplarını arıyor. Dev kapışma ile ilgili detaylar haberimizde.
Dünya’nın sayılı turnuvalarında arasında yer alan Copa America’da final için artık geri sayıma geçildi. Daha önce bu turnuvada 8 kez mutlu sona ulaşan Sambacılar, son olarak 1975’te kupa kaldırma başarısı gösteren Kırmızı-Beyazlılar karşısında favori olarak gösteriliyor. Kritik karşılaşma öncesinde Brezilya’da Willian, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak, Peru’nun kilit ismi Jefferson Farfan’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Brezilya - Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Maracana Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.
İLK 11'LER:
Brezilya: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino
Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero
Peru’ya tarihi hezimet...
Copa America’da A Grubu’nda yer alan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Brezilya olmuştu. Zorlu karşılaşmadan Carlos Casemiro (2), Firmino, Everton, Dani Alves ve Willian’ın golleri ile 5-0 kazanan Sambacılar, rakibine tarihi bir hezimet yaşatmıştı.
Öte yandan iki takımı daha önce karşı karşıya getiren 45 mücadelede 32 kez Brezilya gülen taraf olurken, 4 kez de Peru sahadan galibiyetle ayrıldı, geriye kalan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.