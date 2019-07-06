Dünya’nın sayılı turnuvalarında arasında yer alan Copa America’da final için artık geri sayıma geçildi. Daha önce bu turnuvada 8 kez mutlu sona ulaşan Sambacılar, son olarak 1975’te kupa kaldırma başarısı gösteren Kırmızı-Beyazlılar karşısında favori olarak gösteriliyor. Kritik karşılaşma öncesinde Brezilya’da Willian, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak, Peru’nun kilit ismi Jefferson Farfan’ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Brezilya - Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Maracana Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER:

Brezilya: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino

Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

Peru’ya tarihi hezimet...

Copa America’da A Grubu’nda yer alan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Brezilya olmuştu. Zorlu karşılaşmadan Carlos Casemiro (2), Firmino, Everton, Dani Alves ve Willian’ın golleri ile 5-0 kazanan Sambacılar, rakibine tarihi bir hezimet yaşatmıştı.

Öte yandan iki takımı daha önce karşı karşıya getiren 45 mücadelede 32 kez Brezilya gülen taraf olurken, 4 kez de Peru sahadan galibiyetle ayrıldı, geriye kalan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.