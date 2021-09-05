Lionel Messi ve arkadaşları, Copa America finalinde devirdikleri Brezilya ile Sao Paulo'daki Neo Quimica Arena'da kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, 2022 Dünya Kupası yolundaki birbirinden çekişmeli maçların tüm heyecanı Misli.com'da olacak!

Copa America finalini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan Neymar, bu kez de önemli takım arkadaşlarından yoksun bir şekilde Arjantin'e karşı sınav verecek. İngiltere Premier Lig'de forma giyen Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fred, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus ve Richarlison; Brezilya "kırmızı" listede yer aldığı için bu önemli maçta milli takım forması giyemeyecek. Alisson ve Ederson'un yokluğunda kale Brezilya liglerinde forma giyen isimlere emanet... Şili deplasmanında Palmeiras'ın kalecisi Wewerton'u izlemiştik. Aynı maçta Neymar'a hücumda Gabriel Barbosa eşlik etmişti ancak yedekte Hulk gibi tecrübeli bir isim de mevcut. Fred ve Fabinho'nun yokluğunda ise orta alanda tüm yük Casemiro'da kalmış gibi duruyor... Şili maçında Olympique Lyon forması giyen Bruno Guimaraes yardımcı olmuştu.

Arjantin cephesi herhangi bir kısıtlamayla uğraşmıyor... Kadroya bakıldığında en önemli eksik Sergio Agüero gibi duruyor ancak onun da sakatlığı olduğu için çağrılmadığını biliyoruz. Copa America'nın iyilerinden, kaleci Damian Martinez "1 numara" olarak devam ediyor. Savunmanın merkezinde Nicolas Otamendi, solunda Nicolas Tagliafico görev yapacak. Orta alanda Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso'nun yeri garanti. İşin hücum kısmını da çoğunlukla Angel Di Maria yapıyor. Henüz A milli seviyesinde forma giymeyen Emiliano Buendia kenarda hazır kıta olarak bekleyecek. Venezuela deplasmanında ciddi bir sakatlık tehlikesi atlatmasına rağmen Lionel Messi 90 dakika sahada kaldı. İlk 11'de Lautaro Martinez başladı, kenardan Paulo Dybala geldi. TD Lionel Scaloni'nin Messi'nin yanında bu kez kimle başlayacağını maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Brezilya'nın son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Arjantin'in son 10 maçının 5'sında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasındaki son 12 maçın sadece 1'i "beraberlik" ile sonuçlandı. (6 Brezilya galibiyeti - 5 Arjantin)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Brezilya kazanır" oldu! %23'lük kesim önemli eksiklerine rağmen Neymar ve arkadaşlarına Sao Paulo'da oynanacak maçta güveniyor... %8'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde her iki takımdan da gol bekliyor.