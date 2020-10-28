UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F Grubu'nda ikinci hafta maçında Borussia Dortmund ile Zenit 3 puan için kozlarını paylaşacak. İlk maçta Lazio'ya 3-1 kaybeden Dortmund, Zenit'i devirip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Club Brugge'a kaybeden Zenit ise zorlu deplasmanda puan peşinde olacak. Ev sahibinde koronavirüs testi pozitif çıkan Emre Can ile sakatlıkları bulunan Schulz, Schmelzer ve Zagadou kritik maçı kaçıracak isimler. Zenit'te ise tek eksik sakatlığı devam eden Malcom.

Borussia Dortmund - Zenit maçı ne zaman, hangi, kanalda, saat kaçta?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - Zenit muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Delaney, Reyna, Reus, Sancho, Haaland

Zenit: Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos, Barrios, Ozdoev, Kuzyaev, Driussi, Azmoun, Dzyuba