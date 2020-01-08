İspanya Süper Kupası yarı finalinde Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İspanya Süper Kupası'nda diğer maçta yarın akşam Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Valencia'da Gonçalo Guedes, Cristiano Piccini, Real Madrid'de ise Eden Hazard, Marco Asensio, Karim Benzema ve Gareth Bale sakatlıkları sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Real Madrid-Valencia maçı TSİ 22:00’de başlayacak. Dev maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Valencia - Real Madrid ilk 11'ler:

Valencia: Domenech, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gaya, Coquelin, Kondogbia, Parejo, Soler, Torres, Gameiro

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco, Jovic