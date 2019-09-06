Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, Polonya, İtalya ve Sırbistan arasından finale yükselecek iki takım Ankara’da belli olacak. 16’lı turda Hırvastistan’ı 3-2, çeyrek finalde de favori Hollanda’yı 3-0’la mağlup edip, tarihinde 5. kez yarı final kalma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız şimdi de Polonya engelini aşmaya çalışacak.

Filenin Sultanları final için saat 19.30’da Başkent Spor Salonu’nda sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

2003’ün rövanşı

Son 8 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren Ay- Yıldızlılar bu 4 yarı finalden 1 gümüş (2003), 2 bronz (2015, 2017) ve bir de 4.’lük (2015) elde etti. Milliler ilk ve tek final başarısına ise 2003’te ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nda ulaşmıştı.

Finalde yine Polonya’yla karşılaşan Türkiye rakibine 3-0 mağlup olmuş ve şampiyonluk şansını yitirmişti. Millilerimiz 13 yıl sonra tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak. Öte yandan diğer yarı final maçında İtalya ile Rusya saat 17.00’de karşı karşıya gelecek.