Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün son maçına çıkacak. 3 maç sonunda sadece 1 galibiyet alan ve grupta liderlik şansını kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, şampiyona biletini alabilmek adına sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Potanın Perileri, daha önce 74-51 yendiği Litvanya'yı ağırlayacak. Milliler’in oynadığı 2 maçta kaybettiği Sırbistan gruptan lider çıkmayı garantiledi. En iyi 5 grup 2.'sinin de şampiyonaya gitmeye hak kazanacağı elemelerde kızlarımız, Litvanya'yı yenip diğer gruptaki takımların alacağı sonuçları bekleyecek.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyondaki müsabaka, Ahmet Cömert Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak olan mücadelenin canlı skor takibi haberimizde olacak.

9 grupta müsabakaların oynandığı elemelerde lider takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazanacak.