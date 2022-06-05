A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Belçika ile karşılaşacak. Çin yenilgisine takılıp kalmayan ve Bulgaristan'ı 3-0'la geçerek 3. maçındaki 2. galibiyetini alan Filenin Sultanları, Ankara etabını kazanarak bitirmek istiyor. Giovanni Guidetti yönetimindeki Milliler, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek.

Türkiye - Belçika Milletler Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 4. maçında Belçika ile karşılaşacak. Bu akşam Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor naklen yayınlayacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

İlk 8 sırada yer alan takımlar finallerde boy gösterecek

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında da Calgary’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

1. HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)

31 Mayıs: Türkiye 3-0 İtalya

3 Haziran: Türkiye 1-3 Çin

4 Haziran: Türkiye 3-0 Bulgaristan

5 Haziran: Türkiye-Belçika

2. HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)

16 Haziran: Brezilya-Türkiye (Saat 03.00)

17 Haziran: Sırbistan-Türkiye (Saat 00.00)

18 Haziran: Almanya-Türkiye (Saat 00.00)

19 Haziran: Türkiye-Güney Kore (Saat 22.00)

3. HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)

29 Haziran: Kanada-Türkiye (Saat 05.00)

30 Haziran: Türkiye-Hollanda (Saat 23.00)

1 Temmuz: Türkiye-Japonya (Saat 02.00)

2 Temmuz: Türkiye-ABD (Saat 23.00)