A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı. Ay yıldızlılar, Almanya'yı yenmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak. Gruptaki ilk müsabakasında Almanya’ya kaybeden Filenin Sultanları, Almanya'dan rövanşı almanın peşinde olacak.

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Türkiye - Almanya finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Akşam 19.30’da Türkiye - Almanya Voleybol Olimpiyat Elemeleri final maçını Kanal D naklen yayınlayacak. D-Smart YouTube adresinden ve Fanatik.com.tr'den maçı seyredebilirsiniz.

Almanya, Hollanda'yı devirdi

Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin yarı finalinde Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Almanya, Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen elemelerdeki müsabakayı 27-25, 25-23 ve 25-22’lik setlerle kazandı ve finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek

İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş

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