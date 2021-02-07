Tarihteki 55., modern Amerikan Futbol Ligi'ndeki (NFL) 51. Super Bowl heyecanı yaşanacak. Super Bowl LV ile birlikte 2020 NFL sezonunun şampiyonu belli olacak. Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Tampa Bay Buccaneers şampiyonluk adına karşı karşıya gelecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler, en çok izlenen organizasyonu Covid-19 etkisi altında tarihi bir şekilde gerçekleşecek.

Super Bowl 2021 nerede?

Super Bowl LV, Tampa'daki Raymond James Stadyumu'nda oynanacak. Bu Tampa bölgesinin ev sahipliği yaptığı 5., Raymond James Stadyumu'nda düzenlenen ise 3. final olacak. Finalistlerden Tampa Bay Buccaneers, evinde Super Bowl oynayan ilk takım olacak.

Covid-19 önlemleri nedeniyle stadyumdaki taraftar kapasitesi 25.000 ile sınırlandırıldı. Bu da tarihte en düşük katılımla gerçekleşecek Super Bowl olması anlamını taşıyor.

NFL Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Super Bowl, 8 Şubat sabaha karşı TSİ 02:30'da başlayacak. Super Bowl, TSİ 02:00'da S Sport + ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Tom Brady'den rekor

Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots efsanesi Tom Brady'yi kadrosuna katarak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Brady, kariyerinedeki 10. Super Bowl'una çıkmaya hazırlanıyor.

Tampa Bay Buccaneers, ev sahibi konumunda olsa da NFL Yönetimi, maçın tarafsız bir havada gerçekleşeceğini belirtti. Touchdown'lar sonrası normalde yapılan topların ateşlenmesi gibi mizansenlerin gerçekleştirilmesine izin verilmeyecek.

Kansas City Chiefs ise Super Bowl LIV'ün şampiyonu olarak unvanını korumak istiyor. Bu, onların 4. Super Bowl'u ve daha önce 3'ünde şampiyonluğa ulaşmayı başarmışlardı.

Super Bowl'da Covid-19 etkisi

Covid-19 nedeniyle normal sezonda statlara kısıtlı sayıda seyirci alınırken ve bazı müsabakalar karantina protokolleri nedeniyle ertelenirken, final maçında da tribünler ancak 3’te 1 oranında dolu olacak.

Kurallar gereğince 65 bin 618 kapasiteli Raymond James Stadı’nda 14 bin 500 biletli taraftarın yanı sıra NFL’in davet ettiği 7 bin 500 aşı olmuş sağlık çalışanı tribünlerden karşılaşmayı izleyecek.

Nitekim Super Bowl için hafta boyunca düzenlenen geleneksek etkinlikler de bu sene büyük ölçüde azaltıldı.

Super Bowl için dev yayın hazırlığı

Dev organizasyon CBS tarafından yayınlanacak. Eric Church ve Jazmine Sullivan, bu yıl milli marşı seslendiren isimler olacaklar. Devre arası şovunda ise Kanadalı müzisyen The Weeknd sahne alacak.

CBS, Super Bowl'u toplam 120 kamera ile yayınlayacak. Organizasyon öncesi 30 saniyelik bir reklam filmi için CBS'in 5.5 milyon Dolar talep ettiği aktarılmakta.



