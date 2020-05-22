Slavia Mozyr - Gorodeya (CANLI İZLE)
Belarus Premier Ligi'nin 10. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. 11 puanla 12. ve 13. sırayı paylaşan Slavia Mozyr ile Gorodeya galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Belarus Premier Ligi'nde heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. 11 puanı bulunan Slavia Mozyr ile Gorodeya galibiyet için kozlarını paylaşıyor.
Evinde 3 maçtır galibiyete hasret kalan Mozyr, rakibini devirip şeytanın bacağını kırmak istiyor.
4 maçtır kazanamayan Gorodeya ise kötü gidişata son verip moral depolamanın peşinde.
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Yunost Stadı'nda oynanan mücadele Sergey Gorayutin düdük çalıyor. TSİ 18.00'de başlayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.