Slavia Mozyr - Gorodeya (CANLI İZLE)

Belarus Premier Ligi'nde heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. 11 puanı bulunan Slavia Mozyr ile Gorodeya galibiyet için kozlarını paylaşıyor.

Evinde 3 maçtır galibiyete hasret kalan Mozyr, rakibini devirip şeytanın bacağını kırmak istiyor.

4 maçtır kazanamayan Gorodeya ise kötü gidişata son verip moral depolamanın peşinde.

Yunost Stadı'nda oynanan mücadele Sergey Gorayutin düdük çalıyor. TSİ 18.00'de başlayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.