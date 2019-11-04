Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı 5 Kasım Salı günü başlayacak. Bu sezon finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta karşılaşmaları, 5 Kasım Salı ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu’ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00’te İspanya’nın Real Madrid ekibine konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

5 Kasım Salı:

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)(beINSPORTS 1)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (beINSPORTS 2)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (beIN MAX 2)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)(beINSPORTS 3)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)(beINSPORTS 1)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)(beINS MAX 1)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) (beINSPORTS 2)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)(beINSPORTS 4)

6 Kasım Çarşamba:

20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)(beINS MAX 2)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)(beINS MAX 1)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)(beINSPORTS 2)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray (beINSPORTS 1)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)(beINSPORTS 4)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)(beIN Connect)

23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)(beINSPORTS 3)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)(beIN Connect)