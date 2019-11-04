Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı yaşanacak. Gruplarda 4. hafta maçları, 5 Kasım Salı ve 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Galatasaray, A Grubu’ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00’te İspanya’nın Real Madrid takımına konuk olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri ve detaylar fanatik.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı 5 Kasım Salı günü başlayacak. Bu sezon finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta karşılaşmaları, 5 Kasım Salı ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu’ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00’te İspanya’nın Real Madrid ekibine konuk olacak.
TÜM MAÇLARA TEK MAÇ İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
5 Kasım Salı:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)(beINSPORTS 1)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (beINSPORTS 2)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (beIN MAX 2)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)(beINSPORTS 3)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)(beINSPORTS 1)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)(beINS MAX 1)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) (beINSPORTS 2)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)(beINSPORTS 4)
6 Kasım Çarşamba:
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)(beINS MAX 2)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)(beINS MAX 1)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)(beINSPORTS 2)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray (beINSPORTS 1)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)(beINSPORTS 4)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)(beIN Connect)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)(beINSPORTS 3)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)(beIN Connect)