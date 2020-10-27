Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? (2. hafta maç programı)
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. haftada kaldığı yerden devam edecek. Tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları bu akşamdan itibaren başlıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı ve tüm detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının ikinci haftası başlayacak. İşte, ikinci haftanın maç programı. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
27 EKİM SALI
20.55 Lokomotiv Moskova - Bayern Münih (beIN SPORTS HD1)
20.55 Shakhtar Donetsk - Inter (beIN SPORTS HD2)
23.00 Atletico Madrid - Salzburg (beIN MAX 1)
23.00 Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (beIN SPORTS HD1)
23.00 Olympique Marsilya - Manchester City (beIN SPORTS HD2)
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23.00 Porto - Olympiakos (beIN MAX 2)
23.00 Atalanta - Ajax (beIN SPORTS HD4)
23.00 Liverpool - Midtjylland (beIN SPORTS HD3)
28 EKİM ÇARŞAMBA
20.55 Krasnodar - Chelsea beIN SPORTS HD2)
20.55 Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS HD1)
23.00 Sevilla - Rennes (beIN MAX 1)
23.00 Borussia Dortmund - Zenit
23.00 Club Brugge- Lazio (beIN SPORTS HD4)
23.00 Ferencvaros - Dinamo Kiev (beIN CONNECT)
23.00 Juventus - Barcelona (beIN SPORTS HD2)
23.00 Manchester United - Leipzig (beIN SPORTS HD3)