LASK Linz'in silinen puanları sonrası bir anda kendini yine ligin zirvesinde bulan Salzburg, Red Bull Arena'da Rapid Wien'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade ve CANLI İZLE keyfiyle Avusturya Bundesliga maçları Misli.com'da!

Erling Haaland'ın Dortmund'a gidişi sonrası hücum mekanikleri bozulan Salzburg, Norveçli genç yıldızın transferinin ardından ligde çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilmişti. O galibiyet sonrası da koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verildi...

Krizi fırsata çeviren LASK Linz aynı dönemi 4/4 ile geçti ve bir anda kendini zirvede buldu ancak, "Avusturya Bundesliga - Şampiyonluk Turu" geçişi yapılırken puanların ikiye bölünmesi ve toplu idman yaptıkları için ceza almaları sonrası 3 puanlık avantajla başlayacakları son bölüme 3 puan geride girdiler. Bu durum elbette Salzburg'a yaradı...

Moralli Salzburg salgın dönüşünde bir de Avusturya Kupası havaya kaldırdı. 5-0'lık Austria Lustenau zaferinde oynamayan yaratıcı orta saha Masaya Okugawa'nın durumu belirsiz. Bir süredir sakat olan Rasmus Kristensen ise henüz iyileşmedi.

Rapid Wien ise salgın öncesi 4 maçta 8 puan toplamıştı. LASK Linz'in silinen puanları onları da hem Şampiyonlar Ligi potasına iyice soktu, hem de ufak da olsa şampiyonluk umutları devam ediyor... TD Dietmar Kühbauer; "Stoperimiz Mateo Barac dışında Salzburg'a hazırız. Onlar şampiyonluk istiyor ama biz de elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız..." açıklamasında bulundu.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salzburg salgın öncesinde iç sahada oynadığı son 11 lig maçının 9'unu kazanmıştı. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Rapid Wien de salgın öncesinde deplasmanda oynadığı son 9 maçın tamamında en az 2 gol bulmayı başarmıştı.

- İki takımın arasındaki son 18 maçta Rapid Wien 90 dakikayı sadece 1 kez galip tamamlayabildi. (13 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

"MBS2" fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu "Avusturya Bundesliga - Şampiyonluk Turu" mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Salzburg kazanır" oldu! %52'lik kesim kupa finalinde hazır bir görüntü sergileyen ev sahibine güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

Avusturya Bundesliga’da şampiyonluk hedefine ulaşması için Salzburg’un hata yapma şansı yok! Lask Linz’in 3 puan gerisinde olan Salzburg’un hatası tüm sezonun emeklerini boşa çıkarabilir. Rakipleri bu ligin iyi takımlarından Rapid Wien olsa da Salzburg, play off turuna sahasında iyi ve iddiasını ortaya koyan bir futbol sergileyerek başlar diyorum. Salzburg hafta sonunda da bizi yanıltmamış ve kupa finalinde rakibini farklı bir skorla mağlup etmişti. Normal sezonda hem sahasında gem de deplasmanda mağlup ettiği Rapid Wien’i Salzburg mağlup eder.



