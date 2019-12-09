Salzburg ile Liverpool Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda son maçta çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Grupta Liverpool, Napoli ve Salzburg'un çıkma şansları devam ediyor. Liverpool rakibiyle berabere kalırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Salzburg'un gruptan çıkması için ise mutlaka kazanması gerekiyor.

Salzburg - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Aralık Salı günü Red Bull Arena (Salzburg)'da saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Salzburg - Liverpool muhtemel 11'ler...

Salzburg: Stankovic, Kristensen, Wöber, Onguene, Ulmer, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino, Haaland, Hee-Chan

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Ev sahibi takımda Walke, Bernede ve Farkas sakat, Koita'nın durumu belirsiz. Liverpol'da ise Clyne, Matip, Fabinho oynamayacak. Lovren'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



