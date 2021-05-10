Son 6 lig maçından beraberlikle ayrılan Real Betis, Benito Villamarin'de Granada ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya La Liga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Sezona sıkıntılı başlayan Real Betis, yeni yılla birlikte büyük bir çıkış yakalamış ve ilk 10 içinde kendine yer bulmuştu. Brcelona ve Real Betis'e zor anlar yaşattılar, Real Madrid ve Atletico Madrid'den puan (ç)aldılar... Nabil Fekir ve Aissa Mandi cezalı, hücum organizasyonlarında gözler tecrübeli isim Joaquin'in üzerinde olacak. Joaquin'in en büyük yardımcısı da elbette Sergio Canales olacak. Hafif bir sakatlığı vardı, muhtemel 11'de yer alıyor. Yetişecektir.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gören, 2 hafta önce Barcelona'yı Camp Nou'da deviren Granada'da Roberto Soldado cezalı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen "kurt" santrfor bu sezon La Liga'da 9 gole imza attı ancak son Cadiz maçında takımını 10 kişi bırakıp yenilgiye de zemin hazırlayan isimlerin başında geldi. Soldado'nun cezası dışında Neyder Lozano ve Luis Milla'nın da sakatlıkları bulunuyor. Carlos Neva, Jesus Vallejo, Rus Silva ve Kenedy'nin durumları ise maç saati netlik kazanacak. Vallejo yerine savunmanın merkezinde German Sanchez'in savunma partnerinin Domingos Duarte olması, sol bekte Kenedy'nin yetişememesi durumunda Quini'nin görev yapması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Betis'in ligde oynadığı son 8 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- La Liga'da 6 maçtır sahadan 1'er puanla ayrılan Real Betis, 2000 senesinden bu yana üst üste 7 beraberlik alan üçüncü takım olabilir.

- Granada'nın deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında Granada'nın yenilgisi bulunmuyor! (3 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Betis kazanır" oldu! %60'lık kesim bu sezon Benito Villamarin'de etkili sonuçlar alan Real Betis'e Granada karşısında da güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.