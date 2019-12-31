Milli piyango 2019 yılbaşı çekilişi için artık geri sayım başladı. Saatler sonra elinde milli piyango bileti olan bir ya da birkaç talihli 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanacak. Yine milyonlarca insan kendi biletleri büyük ya da küçük ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulayacak. Saat 15.00 itibariyle Milli Piyango ana merkezinde noter huzurunda çekilişler yapılmaya başlanacak. Saatler ilerledikçe büyük ikramiye için geri sayım devam edecek. Tüm gelişmeleri fanatik.com.tr'den anlık olarak aktarmaya çalışacağız. Biletlerinizi sorgulayabileleceğiniz bir ekran da mevcut. Milli piyango saat kaçta açıklanacak, milli piyango çekilişi ne zaman gibi sorularınıza aşağıdaki linki tıklayarak yanıt bulabileceksiniz.