Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta, ne zaman yapılacak?

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında dağıtılacak büyük ikramiye, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi.

İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu. Böylece ikramiyeyi oluşturan banknotların toplam ağırlığı 500 kilogram oldu.

250 bin liralık 320 araç satın alınabiliyor

İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını da alabilecek. Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.

Milli Piyangodan yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

Milli Piyango çekilişlerinde 'ortak bilet' dönemi

Milli Piyango İdaresi, 80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesiyle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilete ortak olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango İdaresi 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilette pay sahibi olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, ortak bilet uygulamasının ilk defa Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için başlatıldığını duyurarak, bu uygulamanın sanal ortamdaki yasal bahis siteleri üzerinden büyük montanlı satışlarda kullanıldığını söyledi.

Uçar, "Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak." bilgisini verdi.

Uygulamanın yasal bahis siteleri üzerinden devreye girdiğini belirten Uçar, sanal bahis sitelerinin hazırladığı seçeneklere göre, 1, 10, 100 ya da 1000 biletlik bir paketten hisse alınabileceğini bildirdi. Uçar, ortak bilet uygulamasına girmek isteyenlerin, bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olması gerektiğine işaret ederek, "Bu yeni oyun formatında belki 100 biletlik bir desteye büyük ikramiye çıkacak. Böylece 80 milyar lira 100'e bölünecek ama daha az parayla şans oranı artmış olacak." dedi.



