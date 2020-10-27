Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. C Grusunda ilk maçında Porto'yu mağlup eden Manchester City bu kez deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. İlk maçta deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan Marsilya ise sahasında galibiyet arayacak.

Marsilya - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stade Velodrome'da bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Marsilya - Manchester City muhtemel 11'ler

Marsilya: Mandanda, Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi, Rongier, Kamara, Gueye, Thauvin, , Radonjic ve Benedetto

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, İlkay, Torres, Foden, Bruyne, Sterlig

Şampiyonlar Ligi C Grubu'unda diğer maçta ise Porto ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.