Liverpool - Manchester City canlı izle ssport, sport plus

Liverpool - Manchester City canlı izle seçeneği futbolseverlerin en çok yaptığı aramalardan. Premier Lig'in gövde gösteren iki ekibi bir kez daha zirve savaşı veriyor ve bu mücadele milyonlarca futbolseverlere canlı yayınlarla aktarılıyor. Ev sahibi Liverpool'da Nathaniel Clyne, Xherdan Shaqiri ve Joel Matip sakatlıkları nedeniyle yok. Guardiola'nın ekibi City’de ise Leroy Sane, Aymeric Laporte, Rodrigo, Zinchenko, David Silva ve Ederson gibi önemli isimler Anfield Road'daki kritik 90 dakikada yer alamayacak. Jurgen Klopp ile Pep Guardiola'nın düellosuna tanıklık edilecek mücadelenin sonucu Premier Lig açısından çok önemli. Liverpool 31 puanla geride kalan 11 haftada liderliğin tek sahibi. Manchester City ise 25 puanla Liverpool'un 6 puan gerisinde. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı ve naklen ekranlara gelecek. S Sport nasıl izlenir?, sorusunun linki de haberimizin devamında.

LİVERPOOL - MANCHESTER CITY CANLI İZLE

S SPORT NASIL İZLENİR?

Liverpool - Manchester City canlı yayını 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. İki ekip mücadele şu 11'lerle ter dökecek. Liverpool: Alisson, Alexander-Arnol, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino. Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero.

Mücadele İngiltere'nin en önde gelen hakemlerinden Michael Oliver düdük çalıyor.







