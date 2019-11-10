Liverpool - M. City canlı izle

Liverpool - Manchester City canlı izle seçeneği ve canlı yayını tüm İngiltere gibi dünya üzerindeki futbolseverler tarafından da takip edilecek. Premier Lig'de son iki sezon nefes kesen şampiyonluk yarışları veren Liverpool Manchester City ikilisinin canlı yayınının rekor düzeyde izlenmesi bekleniyor. Liverpool City maçı hangi kanalda kaçta canlı yayınlanacak, sorusu yanıtını buldu. İki ekibin 11'leri de şu şekilde açıklandı. Liverpool: Alisson, Alexander-Arnol, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino. Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero. Liverpool Manchester City canlı yayın ve canlı anlatım seçenekleri fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Manchester City canlı izle

Spor ve eğlence medyasındaki içerik pazarlama alanında dünyanın ilk 5 firması arasında bulunan Saran Medya’nın yeni spor kanalı S Sport, Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+'tan yayın hayatını sürdürüyor.

Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşıyor.







