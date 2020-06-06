Leipzig - Paderborn (CANLI İZLE)

Bundesliga'da zirve mücadelesi yapan RB Leipzig sahasında son sırada bulunan Paderborn'u ağırlıyor. Adı hafta içi transfer gündemine düşen golcü oyuncu Timo Werner ilk 11'de görev yapıyor. RB Leipzig - Paderborn maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de ve canlı bahis ile canlı izleme imkanı misli.com'da...

06 Haziran 2020, Cumartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Leipzig - Paderborn (CANLI İZLE)

Bundesliga'da zirve mücadelesi yapan RB Leipzig sahasında son sırada bulunan Paderborn'u ağırlıyor. Adı hafta içi transfer gündemine düşen golcü oyuncu Timo Werner ilk 11'de görev yapıyor. RB Leipzig - Paderborn maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de ve canlı bahis ile canlı izleme imkanı misli.com'da...

RB Leipzig - Paderborn ilk 11'ler belli oldu

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Adams, Kampl, Nkunku, Olmo; Schick, Timo Werner

Paderborn: Zingerle; Collins, Hünemeier; Strohdiek, Laurent Jans; Gjasula, Vasiliadis; Srbeny, Pröger, Adjei; Mamba


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