İtalyan devi Lazio ile Belçika'nın flaş ekibi Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nden F Grubu'nun son maçında zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Grupta 9 puanı bulunan Lazio sahasında rakibini yenerek gruptan çıkmak istiyor. İtalyan ekibine beraberlik de yetiyor. Club Brugge'ün gruptan çıkması için mutlaka kazanması gerekiyor. UEFA bu önemli mücadelede Cüneyt Çakır ve ekibini görevlendirdi.

Lazio - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpico'da bu akşam saat 20.55'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi milli gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

LAZIO - CLUB BRUGGE MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Lazio - Club Brugge 11'ler...

Lazio: Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi, Lazzari, Marusic, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa, Immobile

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Kossounou, Sobol, Mata, Balanta, Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Lang, Diatta

Grupta mağlubiyeti bulunmayan ve 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Lazio rakibiyle deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı. Belçika ekibi ise grupta Zenit'i iki maçta mağlup etti. Brugge ayrıca Lazio ile oynadığı maçta sahasında 1-1 berabere kaldı. Dortmund maçlarını ise kaybetti.