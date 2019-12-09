Inter - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçta İnter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. 7 puanı bulunan İnter rakibini yenerek gruptan çıkmak istiyor. 11 puanla lider çıkmayı garantileyen Barcelona ise formalite maçına çıkacak. Peki, Inter - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son hafta heyecanı yaşanıyor. F Grubu'nda Dortmund ile birlikte gruptan çıkma şansı devam eden İnter sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Conte'nin öğrencileri gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi o yüzden formalite maçına çıkacak. Grubun diğer maçında ise Dortmund sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak.
Inter - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
10 Aralık Salı günü San Siro (Giuseppe Meazza)'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Inter - Barcelona muhtemel 11'ler
Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Skrniar, D'Ambrosio, Valero, Brozovic, Vecino, Braghi, Martinez, Lukaku
Barcelona: Stegen, Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo, Vidal, Jong, Rakitic, Griezmann, Perez, Suarez
Inter Şampiyonlar Ligi F Grubunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İtalyan ekibinin Dortmund ile birlikte 7 puanı bulunuyor. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi. Katalan ekibi geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.