Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son hafta heyecanı yaşanıyor. F Grubu'nda Dortmund ile birlikte gruptan çıkma şansı devam eden İnter sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Conte'nin öğrencileri gruptan çıkmak için kazanmak zorunda. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi o yüzden formalite maçına çıkacak. Grubun diğer maçında ise Dortmund sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak.

Inter - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Aralık Salı günü San Siro (Giuseppe Meazza)'da oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Inter - Barcelona muhtemel 11'ler

Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Skrniar, D'Ambrosio, Valero, Brozovic, Vecino, Braghi, Martinez, Lukaku

Barcelona: Stegen, Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo, Vidal, Jong, Rakitic, Griezmann, Perez, Suarez

Inter Şampiyonlar Ligi F Grubunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İtalyan ekibinin Dortmund ile birlikte 7 puanı bulunuyor. Barcelona ise gruptan çıkmayı garantiledi. Katalan ekibi geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.