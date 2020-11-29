A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı. Favorisi olduğu grupta oldukça sıkıntılı bir görüntü sergileyen Milliler, Hollanda karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Fikstürde deplasman maçı olarak yer alsa da Türkiye, evinde Hollanda'yı konuk edecek.

Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün (29 Kasım 2020), Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Hollanda - Türkiye maçı, TSİ 17:00'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milliler ilk galibiyetini arıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan ile birlikte favori gösterildiği grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda galibiyet alamamış durumda. Son olarak eksik Hırvatistan kadrosuna karşı EuroLeague oyuncularımız ve devşirme statüsünde Shane Larkin'in de yer aldığı maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda 79-62'lik bir yenilgi aldık. Milliler, gruptaki ilk iki maçında da Hollanda ve İsveç'e kaybetmişti.

Hollanda'dan kritik galibiyet

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlara 1 galibiyet ile gelen Hollanda, aynı durumdaki İsveç ile karşı karşıya gelmişti. Çok kritik bir maç sonunda rakibini 78-76 mağlup eden Hollanda, grupta 3'te 2 yapmayı başardı.

İlk maçta kazanan Hollanda olmuştu

Milli Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı konuk etmişti. Milliler, Ankara'da oynanan maçı sürpriz bir şekilde 65-72'lik skorla kaybetmişti.

Türkiye, bu kez Hollanda ile deplasman maçı statüsünde Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.