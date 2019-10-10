Hollanda - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Euro 2020 bileti almak için yaşanan kıyasıya yarış, bugün 4 grupta oynanacak 10 maçla kaldığı yerden devam edecek. Gecenin en önemli karşılaşmalarından biri Hollanda ile Kuzey İrlanda arasında gerçekleşecek. Kuzey İrlanda, 5 maçtan 12 puan çıkartarak grubun sürpriz ekibi oldu. Hollanda ise 4 karşılaşmada 9 puan topladı. Portakallar, taraftarı önünde yaşayacağı bir kayıpla ilk 2 şansını zora sokabilir. Lider Almanya ile aynı puana sahip olan Kuzey İrlanda ise buradan çıkaracağı puanla, Euro 2020 yolunda önemli bir adım atabilir.

Hollanda - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Hollanda - Kuzey İrlanda muhtemel 11'ler:

Hollanda: Cillessen, Veltman, De Light, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Roon, Malen, Depay, Babel

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Dallas, Cathcart, Evans, Lewis, McGinn, McNair, Davis, Saville, Evans, Washington

Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde ise I Grubu’nun kayıpsız lideri Belçika ile puan alamayan ve 6 maçta 28 gol yiyen San Marino arasında... Avrupa’nın en güçsüz ülkesi San Marino, zorlu deplasmanda mümkün olduğunca az fark yemek ve yapabilirse gruptaki ilk gol sevincini yaşamak için savaşacak!