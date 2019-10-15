Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile başlayan, ligin ilk haftasında Beşiktaş’ı 43 sayılık farkla mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague B Grubu ilk maçında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona ile karşılaşacak. B Grubu’nda Fenerbahçe Öznur Kablo’nun yanı sıra Spar Citylift Girona, LDLC ASVEL Feminin, Arka Gdnyia, BLMA, Sopron Basket, Famila Schio ve Dinamo Kursk takımları yer alıyor. Grup maçları sonunda ilk 4’te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017’de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçe - Girona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona ile kozlarını paylaşacağı mücadele bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Metro Enerji Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Fenerbahçe Televizyonu’ndan canlı olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo, 14 hafta sürecek grup aşamasını ilk 4’te tamamlaması halinde adını play-off turuna yazdıracak. Potanın Kraliçeleri, play-off turunda iki galibiyet alması durumunda ise Final Four’da mücadele edecek. Sarı Lacivertli ekip, kadınlar basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 2012-2017 yılları arasında altı kez üst üste Final Four'a kaldı. 2017-2018 sezonunda grubunu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe, play-off turundaysa Macaristan'ın Sopron takımına elenmişti.

Geçtiğimiz sezonda ise; B Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague çeyrek final turunda USK Prag ile karşılaşmış ve seride 2-0 geriye düşerek EuroLeague’e veda etmişti.

Geçtiğimiz sezon İspanya Ligi’ndeki ikinci şampiyonluğunu elde eden Girona, yeni sezona İspanya Süper Kupası’nı kazanarak başladı. Rakip Girona, dört haftası tamamlanan İspanya Ligi’nde de tüm maçlarından galip ayrıldı.