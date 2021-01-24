Beşiktaş-Göztepe canlı izle

Sergen Yalçın'la taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Beşiktaş, Ünal Karaman önderliğinde ilk kez sahaya çıkacak olan Göztepe'yi Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI İZLE

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Göztepe maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe'yi derbi maçta Kadıköy'de devirdikten sonra gaza basan, arada Alanyaspor kazası yaşasa da geri adım atmayan Beşiktaş, son 8 maçtan 22 puan çıkartıp zirvenin tek hakimi oldu! TD Sergen Yalçın hem yabancı sınırı hem de yoğun fikstür nedeniyle sürpriz oyuncu tercihleri yapabiliyor. Fatih Karagümrük karşısında Fabrice N'Sakala kadroda yoktu, Rachid Ghezzal süre almadı ama siyah-beyazlılar 645 isabetli pasla rekor kırarak 4-1'lik sansasyonel bir galibiyet elde etti. Yalçın'ın bu sefer de son 2 maçta banko olarak görev verdiği Francisco Montero maç kadrosunda yok. Bu durumda stoper ikilisi yeniden "Domagoj Vida & Welinton" olacaktır. Güven Yalçın'ın koronavirüs karantinası devam ederken Adem Ljajic ve Gökhan Töre kadroya girmeye başladı. Bernard Mensah performansını oldukça yukarı çekti. Gol yollarında gözler bir kez daha Vincent Aboubakar (15 maç - 10 gol) ve Cyle Larin'in (18 maç - 12 gol) üzerinde olacak.

İlhan Palut'la 6 maçlık galibiyetsiz seri (5/6 mağlubiyet) sonrası yollarını ayıran Göztepe, son 2 lig maçına altyapı antrenörleriyle çıkıp 6 puan kazanmasını bilmişti. Başkan Mehmet Sepil, yeni direktör Ünal Karaman'la da başarılı süreci devam ettirmek istediklerini açıklasa da lider Beşiktaş karşısında işleri hiç de kolay olmayacak! Guilherme ve Marcio Mossoro takımdan ayrıldı, Halil Akbunar ile Peter Zulj çok formda. Beşiktaş'ın hücum hattı göz önüne alındığında genç kaleci İrfan Can Eğribayat'a, orta alandaki sertliği düşünüldüğünde de Obinna Nwobodo'ya çok iş düşeceğe benziyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş iç sahada oynadığı son 5 lig maçını gol yemeden kazandı! (5 maç - 18 gol)

- Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ü hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kazanamadı! (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %61'lik kesim yeni hocası Ünal Karaman'la ilk maçına çıkacak Göztepe karşısında siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.