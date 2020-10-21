Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda Almanya’da Bayern Münih ile Atletico Madrid kapışacak. Geçen sezonun şampiyonu ev sahibi Bayern’de gözler Polonyalı Robert Lewandowski’de, İspanyollar’da da Barcelona’dan alınan Uruguaylı Luis Suarez’de olacak. Bayern’de Leroy Sane ve Tanguy Nianzou, Atletico’da Diego Costa, Gimenez, Vrsaljko ve Saul Niguez sakatlıkları sebebiyle yoklar. İki takım daha önce 4 kez karşılaştı. 2015- 16’da yarı finalde Atletico, ilk maçı 1-0 kazanırken, deplasmandaki rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen finale kaldı ve kupayı o sezon Real Madrid’e kaptırdı. 2016-17’de aynı grupta olan iki ekip, iç sahadaki maçlardan 1-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

Bayern Munih - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da bu akşam saat 22.00’deki karşılaşma, Beinsports1’den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bayern Munih - Atletico Madrid muhtemel 11'ler...

Bayern Munih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Tolisso, Goretzka, Coman, Müler, Gnarby, Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Torreira, Koke, Carrasco, Joao Felix, Suarez

Bu arada grubun diğer maçında ise Salzburg-Lokomotiv Moskova 19.55’te karşılaşacak ve maç Beinsports2’de olacak.







