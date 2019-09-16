Barcelona Dortmund mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi F grubundaki tük takımların kaderini belirleyebilecek bir mücadele olacak. İspanya'da oynanacak karşılaşmada grup liderliği için büyük önem taşıyor. Gruplardaki 5. maç haftasında galip gelecek takım son hafta maçlarına zirvede çıkacak. 8 puanlı Barcelona ile 7 puanlı Borussia Dortmund'un nefes kesecek 90 dakikası üçüncü sıradaki İnter'i de hayli ilgilendiriyor. F grubundaki bu zorlu maç öncesi futbolseverler, Barcelona Dortmund maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor.

Barcelona - Dortmund maçı hangi kanalda?

Barcelona Borussia Dortmund mücadelesi saat 23.00'ten itibaren beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak naklen ekranlara gelecek. Futbolseverler bu mücadeleye misli.com üzerinden tek maç ve canlı bahisleri yapabilecek.

BARCELONA - DORTMUND CANLI İZLE

Katalanlar gruptaki son maçında evinde Slavia Prag ile golsüz berabere kalarak son 16’ya yükselmeyi garantileme şansını kaçırmıştı. Bu defa Dortmund karşısında kazanarak zorlu Inter deplasmanı öncesi işi bitirmek istiyorlar. Bu sezon istediği akıcı oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve alıştığımız farklı skorlu galibiyetlerden uzak kalan Katalan ekibinde teknik direktör Valverde’nin geleceği tartışılıyor.

Bu maçta alınacak kötü bir sonuç tecrübeli hocanın gidişini hızlandırabilir. Barcelona’da cezalı Pique’nin yanı sıra Semedo ve Alba sakatlık nedeniyle kadroda olmayacak. Lenglet’in durumu ise şüpheli. Ev sahibinin Messi, Suarez ve Griezmann’dan oluşan ölümcül hücum hattı ise sahada olacak.

Deplasmanda mağlup olduğu Inter’i Almanya’da 2-0’dan dönerek yenen Dortmund gruptan çıkma adına avantajı ele geçirdi. Bundesliga’da çıktığı Paderborn maçının ilk devresini 3-0 geride kapatan Alman ekibi maçı 3-3’e getirip 1 puanı kurtarsa da gidişat iyi değil. Teknik direktör Favre de tıpkı meslektaşı Valverde gibi eleştirilerin odağında ve aynı şekilde onun da koltuğu sallantıda. Bu karşılaşmada alınacak kötü bir sonuç ve Inter’in ikinciliği ele geçirmesi işleri Favre aleyhine bozabilir. Konuk ekipte Paco Alcacer, Thomas Delaney, Marcel Schmelzer forma giyemeyecek.

CANLI BAHİSTE İŞE YARAYACAK İSTATİSTİKLER

- Barcelona’nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 17 maçın 14’ünde ilk yarı oldu oldu.

- Dortmund’un Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki 4 maçının 3’ünde ilk yarı gol oldu.

- Borussia Dortmun’dun Kasım’da çıktığı 4 karşılaşma da 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 26 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bol alternatifli İddaa bülteninde Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen Barcelona – Dortmund mücadelesi için Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Barcelona galibiyetinden yana. Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %59’u ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.