Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America’da bugün iki maç oynanacak. A Grubu’nun ikinci mücadelesinde saat 22.00’de Venezuela ile Peru karşı karşıya gelecek. Ancak gecenin sonucu en çok merak edilen karşılaşması, B Grubu’nda oynanacak. Kupanın favorileri arasında yer alan Lionel Messi’li Argjantin, James Rodriguez’li Kolombiya ile karşılaşacak. Kulübü Barcelona ile kariyerinde kazanılmadık kupa bırakmayan ancak ülkesiyle A Milli seviyede tek bir başarı elde edemeyen Messi, bu kez şanssızlığını kırmak istiyor. 2014 Dünya Kupası’nın ardından 2015 ve 2016 yıllarında oynanan Copa America’yı finalde kaybeden Messi, ülkesinin 26 yıllık kupa özlemine de son vermeyi hedefliyor. Tangocular, son büyük kupasını 26 yıl önce Copa America’da Meksika’yı 2-1 yenerek kazanmıştı.

Arjantin - Kolombiya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugünü yarına bağlayan gece saat 01.00’deki kapışma, TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Messi’li Tangocular, Rodriguez’li Kolombiya’ya karşı son 8 maçta da yenilmedi ve 5 galibiyet elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Armani, Saravia, Otamendi, Pezzella, Acuna, Rodriguez, Paredes, Celso, Pereyra, Messi, Agüero

Kolombiya: Ospina, Arias, Sanchez, Mina, Tesillo, Cuadrado, Barrios, Uribe, Rodriguez, Falcao, Muriel

Kolombiya 2001’de kazandı

Arjantin, Kolombiya’ya karşı son 8 maçı da kaybetmedi ve söz konusu maçların 5’ini kazanırken, 3’ünde ise berabere kaldı. Kolombiya ise Copa America’yı en son 2001 yılında müzesine götürdü. Bu grubun diğer maçı ise yarın akşam 22.00’de Paraguay’la, davetli olarak organizasyona katılan Katar arasında oynanacak.