Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi'nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada 12 galibiyet, 3 yenilgi alan Anadolu Efes, liderliğini geçen hafta kaybetti. Son maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına yenilen lacivert-beyazlılar, 12 galibiyete sahip İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona'nın arkasında averajla 3. sırada yer aldı.

Anadolu Efes - Maccabi Fox maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes - Maccabi FOX karşılaşması Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

İyi bir sezon geçiren ve İstanbul'a son 5 maçını kazanarak gelecek Maccabi FOX ise 4. sırada bulunuyor. İsrail ekibi bu sezon 15 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Maccabi FOX, ligdeki son yenilgisini 22 Kasım'da Barcelona deplasmanında yaşadı.

Larkin ile Wilbekin karşı karşıya

Anadolu Efes ile Maccabi FOX arasında oynanacak zorlu mücadelede iki takımın yıldız isimlerinin performansları merakla bekleniyor.

A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymek istediğini açıklayan ve lacivert-beyazlılarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Shane Larkin, İsrail ekibi karşısında Anadolu Efes'in yine en büyük kozu olacak.

A Milli Takım'da forma giyen ABD asıllı basketbolcu Scottie Wilbekin de Maccabi FOX'un en önemli ismi olarak ön plana çıkıyor.

İki isim de bu sezon THY Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla takımlarını sırtlıyor. Larkin bu sezon 20,6 sayı ortalamasıyla takımının en skorer ismi konumunda. Wilbekin ise 16,6 sayı ortalamasıyla takımının en fazla sayı üreten ismi olarak dikkati çekiyor.

Kurallar gereği milli takımlar sadece bir devşirme basketbolcuya kadrosunda yer verebiliyor. Milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri kadrosuna, iki isimden birinin çağrılma ihtimali basketbol gündeminde yer alıyor.

Avrupa'da 674. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 674. maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında 673 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 425 maçta 219 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, Maccabi'yle tarihinde 28. randevuya çıkacak. İki ekip arasında bugüne dek Avrupa kupalarında oynanan 27 maçın 15'ini Anadolu Efes, 12'sini Maccabi FOX kazandı.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde ise mücadele ettiği 16 maçta birbirlerine karşı sekizer galibiyet elde etti. Geçen sezon oynanan iki karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.

Ergin Ataman Maccabi maçının şifresini verdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX karşısında iyi savunma yapıp sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.

Ergin Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, sıralama açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Rakibimiz, atletik uzunları iyi savunma yapan, yaratıcı kısa oyuncuları olan ve ikili oyunları etkili oynayan bir takım. Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in başarılı Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ise önemli bir takımla mücadele edeceklerini aktararak, "İyi bir takım kimyaları var ve sert basketbol oynuyorlar. Biz de iyi basketbol oynuyoruz. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum ki Sinan Erdem Spor Salonu'nda son dönemdeki gibi yine tamamen dolu ve herkesin görmek istediği bir atmosfer olacak." değerlendirmesinde bulundu.



