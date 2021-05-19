ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinde çeyrek finalde Gaziantep Basketbol'u geçen Anadolu Efes ile TOFAŞ'ı eleyen Beşiktaş Icrypex eşleşmesinin ilk maçı bugün oynanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı yarı finalde üçüncü ve gerekmesi halinde dördüncü karşılaşmalar Beşiktaş Icrypex’in ev sahipliğinde yapılacak. Serinin 5. maça uzaması haline ekipler yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda birbirlerine rakip olacak.

Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 21:00’de başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Üstünlük Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex ile bugüne kadar oynadığı 125 karşılaşmada 89 galibiyet ve 36 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 116 karşılaşmanın 82’sinde Efes galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmanın 7'si Anadolu Efes, 1'i Beşiktaş lehine sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında oynanan tek karşılaşmada ise gülen taraf Beşiktaş oldu.

Play-Off'ta 9 kez eşleştiler

Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex, Play-Off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren Play-Off’larda bugüne kadar 9 kez eşleşirken, Efes bu 9 eşleşmede rakibine karşı 7 kez üstünlük sağladı.

Yarın Fenerbahçe-Karşıyaka

Yarı finaldeki bir diğer eşleşmede ise çeyrek finalde Darüşşafaka'yı geçen Fenerbahçe ile Türk Telekom'u deviren Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Serinin ilk maçı yarın 19.30'da başlayacak.