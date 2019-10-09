Almanya - Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)
Almanya - Arjantin maçı öncesi son dakika... Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Milli takımlara veriden arada iki dünya devi Almanya ve Arjantin hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Almanya Estonya maçı öncesi Arjantin'i yenerek moral bulmak istiyor. Arjantin ise Almanya deplasmanında galibiyet peşinde olacak. Peki, Almanya - Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Ayrıca maçın canlı bahis heyecanı da misli.com'da yaşanacak...
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Almanya, Estonya maçı öncesi Arjantin ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Almanya Estonya maçı öncesi rakibini yenerek o maça moralli çıkmak istiyor. Arjantin ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde...
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Almanya - Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Almanya - Arjantin mücadeleyi bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Ayrıca maçın canlı bahis heyecanı da misli.com'da yaşanacak...
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Almanya - Arjantin ilk 11'ler...
Almanya: Ter Stegen, Klostermann, Stark, Süle, Halstenberg, Kimmich, Havertz, Emre Can, Gnabry, Waldschmidt, Brandt
Arjantin: Marchesin, Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Pereyra, De Paul, Paredes, Correa, Dybala, Lautaro Martinez
Mario Götze Almanya'da Lionel Messi ise Arjantin'de sakatlığı nedeniyle dev karşılaşmada forma giyemeyecek.
Almanya - Arjantin arasında oynanan son 6 maç
03-09-2014 Germany 2:4 Argentina
13-07-2014 Germany 1:0 Argentina
15-08-2012 Germany 1:3 Argentina
03-07-2010 Argentina 0:4 Germany
03-03-2010 Germany 0:1 Argentina
30-06-2006 Germany *1:1 Argentina