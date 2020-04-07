Yeditepe İstanbul dizisi hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Türk dizi tarihinde önemli reyting başarıları elde eden Yeditepe İstanbul dizisi, eski bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi yeniden izlemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.

Zuhal Olcay'ın canlandırdığı Olcay, iş adamı kocası iflas edip intihar edince orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.

Yeditepe İstanbul ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Coronavirüs salgını nedeniyle eski dizileri yeniden ekrana sürmeye başlayan televizyon kanalları, birbiri ardına duyurularda bulunmaya başladı. Başrollerinde Zuhal Olcay, Emre Kınay, Uğur Polat, Oktay Kaynarca gibi Meral Okay usta sanatçılar yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisi her cumartesi saat 16:05’te TRT 1’den yayınlanacağı açıklandı.



