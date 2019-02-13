UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-Zenit mücadelesiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 maçla tamamlanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.
Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
14 Şubat Perşembe
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz)
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)