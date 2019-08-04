18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Slovenya'yı 72-64 yenerek finale yükselmişti. Millilerin bugün (4 Ağustos Pazar) İspanya ile kozlarını paylaşacağı final mücadelesinin yayıncısı ise belli oldu.
Türkiye – İspanya finali hangi kanalda, saat kaçta?
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda final heyecanı yaşayacak millilerimizin karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınla ekranlara gelecek. Yunanistan’ın Volos kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde ay-yıldızlılarımız TSİ 21.15’te şampiyonluk mücadelesine çıkacak.