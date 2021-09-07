Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi gün, saat kaçta bitecek? İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler...
17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) bitmesine çok kısa bir süre kala futbolseverler, takımlarının yapacağı son hamleleri merak ediyor. Transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri, çalışmalarını son dakikaya kadar sürdürürken bir yandan da fırsat transferi kovalıyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi gün, saat kaçta bitecek? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...
2011-2022 sezonu yaz transfer döneminin bitmesine artık çok kısa bir süre kaldı. Başta Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri, kadrolarını flaş isimlerle güçlendirdi ve son dakikaya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin son dakikasına kadar atakta olan kulüpler, bir yandan da fırsat transferi için araştırmalarını yapıyor. Futbolseverler ise geri sayımın başlamasının ardından ''Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi gün, saat kaçta bitecek?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.
Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi gün, saat kaçta bitecek?
Türkiye Futbol Federasyonu, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklamıştı ancak bu kararda değişikliğe gidildi. TFF, yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu. Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.
Ara transfer ne zaman başlayacak?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF, aldığı karar kararı sonrasında bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.
Galatasaray'ın yaptığı transferler:
Victor Nelsson
Alexandru Cicaldau
Berkan Kutlu
Olimpiu Morutan
Barış Alper Yılmaz
Sacha Boey
Patrick van Aanholt
Aytaç Kara
Alpaslan Öztürk
Halil Dervişoğlu
Fenerbahçe'nin yaptığı transferler:
Serdar Dursun
Steven Caulker
Çağtay Kurukalıp
Emir Ortakaya
Burak Kapacak
Min-jae Kim
Diego Rossi
Mergim Berisha
Max Meyer
Miguel Crespo
Beşiktaş'ın yaptığı transferler:
Rachid Ghezzal
Umut Meraş
Mert Günok
Francisco Montero
Can Bozdoğan
Michy Batshuayi
Salih Uçan
Kenan Karaman
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Valentin Rosier
Alex Teixeira
Trabzonspor'un yaptığı transferler:
Gervinho
Bruno Peres
Andreas Cornelius
Manolis Siopis
İsmail Köybaşı
Stefano Denswil
Fode Koita
Dorukhan Toköz
Marek Hamsik