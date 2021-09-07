2011-2022 sezonu yaz transfer döneminin bitmesine artık çok kısa bir süre kaldı. Başta Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri, kadrolarını flaş isimlerle güçlendirdi ve son dakikaya kadar çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin son dakikasına kadar atakta olan kulüpler, bir yandan da fırsat transferi için araştırmalarını yapıyor. Futbolseverler ise geri sayımın başlamasının ardından ''Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi gün, saat kaçta bitecek?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi gün, saat kaçta bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklamıştı ancak bu kararda değişikliğe gidildi. TFF, yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu. Süper Lig ekipleri, 8 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.









Ara transfer ne zaman başlayacak?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF, aldığı karar kararı sonrasında bu tarihleri 12 Ocak-8 Şubat olarak değiştirdi. 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak ara transfer dönemi, 8 Şubat Salı günü sona erecek.

Galatasaray'ın yaptığı transferler:

Victor Nelsson

Alexandru Cicaldau

Berkan Kutlu

Olimpiu Morutan

Barış Alper Yılmaz

Sacha Boey

Patrick van Aanholt

Aytaç Kara

Alpaslan Öztürk

Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe'nin yaptığı transferler:

Serdar Dursun

Steven Caulker

Çağtay Kurukalıp

Emir Ortakaya

Burak Kapacak

Min-jae Kim

Diego Rossi

Mergim Berisha

Max Meyer

Miguel Crespo

Beşiktaş'ın yaptığı transferler:

Rachid Ghezzal

Umut Meraş

Mert Günok

Francisco Montero

Can Bozdoğan

Michy Batshuayi

Salih Uçan

Kenan Karaman

Mehmet Topal

Miralem Pjanic

Valentin Rosier

Alex Teixeira

Trabzonspor'un yaptığı transferler:

Gervinho

Bruno Peres

Andreas Cornelius

Manolis Siopis

İsmail Köybaşı

Stefano Denswil

Fode Koita

Dorukhan Toköz

Marek Hamsik



