Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'de 22. haftanın en önemli mücadelesinde Liverpool, Tottenham'a konuk oluyor. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 20 maçta 19 galibiyet 1 beraberlik alarak 58 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Jose Mourinho'lu Tottenham ise 30 puanla 8. sırada. Peki, Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Premier Lig'in 22. haftasında 58 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Tottenham'a konuk oluyor. Namağlup liderlik koltuğunda oturan Jürgen Klopp'lu Liverpool, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Jose Mourinho önderliğindeki Tottenham ise taraftarı önünde güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.
TOTTENHAM - LİVERPOOL MAÇINDA SÜRPRİZ ORAN! TIKLA, HEMEN OYNA!
Ev sahibinde Hugo Lloris, Ben Davies, Harry Kane, Moussa Sissoko ve Tanguy Ndombele, konuk ekipte ise Naby Keita, Fabinho ve James Milner, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemiyorlar.
Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
White Hart Lane'de oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak. Martin Atkinson'ın düdük çalacağı mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Tottenham - Liverpool ilk 11'ler:
Tottenham: Gazzaniga, Aurier, Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Eriksen, Dele Alli, Lucas, Son
Liverpool: Allison, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino