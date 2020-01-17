Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de sezonun ikinci yarısının ilk hafta karşılaşmaları yapılacak, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig’de ise 19. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

Yarın:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Bayburt Özel İdare-Tuzlaspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Vanspor FK-Niğde Anadolu (Van Atatürk)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Eyüpspor-Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19 Ocak Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.30 Sakaryaspor-Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Uşakspor-Ergene Velimeşespor (Uşak 1 Eylül)

13.30 GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor (Gazi)

13.30 Ankara Demirspor-Piserro Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 GMG Kırklarelispor-Sancaktepe FK (Kırklareli Atatürk)

13.30 Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon (Zafer)

19 Ocak Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-1922 Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Başkent Akademi-Sarıyer (Osmanlı)

13.30 Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)

13.30 Manisa FK-Hacettepe (Mümin Özkasap)

13.30 Çorum FK-İnegölspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Faruk Çelik)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Çatalcaspor (Sultanbeyli Gölet)

19 Ocak Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)

13.00 Yeni Orduspor-Manisaspor (19 Eylül)

13.30 Ci Group Buca-Erzinspor (Yeni Buca)

13.30 Düzcespor-Çankaya FK (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Silivrispor-Şile Yıldızspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Tokatspor-Yomraspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

2. Grup

Yarın:

13.00 Cizrespor-Esenler Erokspor (Cizre İlçe)

13.30 Fethiyespor-Kocaelispor (Fethiye İlçe)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

10 Ocak Pazar:

13.00 Ofspor-1877 Alemdağspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

13.30 Turgutluspor-Kemerspor 2003 (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Payasspor-Ağrı 1970 (Payas ilçe)

13.30 Kozanspor-Karşıyaka (İsmet Atlı)

3. Grup

19 Ocak Pazar:

13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor (Yeşiltepe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor (Yozgat Bozok)

13.30 Muğlaspor-Altındağ Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Pazarspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Modafen-Diyarbekirspor (Alemdağ)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Gölcükspor-Bayrampaşa (Gölcük Şehir)