Stuttgart-Hamburg maçını hem canlı izle hem canlı oyna

Bundesliga 2'nin zirve yarışında üst üste yaralar alan iki takım, Stuttgart ile Hamburg, kozlarını Mercedes-Benz Arena'da paylaşırken siz de bu kritik karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik Almanya 2. Bundesliga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Salgın dönüşünü Wehen yenilgisiyle yapan Stuttgart şaşırtmıştı, Holstein Kiel deplasmanında da kaybedip zirve yarışında üst üste iki yara almış oldular. Orta sahanın önemli ismi, 10 numara Daniel Didavi de gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü... Didavi dışında Türk asıllı ön libero Atakan Karazor da sarı kart cezalısı ve kritik maçta takımını yalnız bırakacak. Bu iki ismin yerine TD Pellegrino Matarazzo'nun Orel Mangala ve Philipp Klement'e forma vermesi bekleniyor.

Hamburg ise salgın sonrası çıktığı 2 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu lider Bielefeld'le kıran kıran bir maç sonunda 0-0 berabere kalmışlardı. As stoper Gideon Jung ve sağ bek alternatiflerinden Jan Gyamerah Stuttgart'a karşı forma giyemeyecek ama bir sonraki maçta, Wehen karşısında kadroda olacaklar. Salgın nedeniyle ülkesi Yunanistan'a giden Kyriakos Papadopoulos Almanya'ya geri dönmedi, kadroda yer almıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Stuttgart ligdeki son 7 iç saha maçını kaybetmedi. (6 galibiyet - 1 beraberlik)

- Hamburg deplasmandaki son 12 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (8 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım arasındaki son 7 resmi maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

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MİSLİ.COM ALMANYA UZMANI FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU İSE…

Devre arasındaki teknik adam değişikliği ile çıkışa çeken Stuttgart, hem ara öncesi hem ara sonrası aldığı sonuçlarla yere çakıldı. Son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşayan Stuttgart, hala üçüncü sırada ama hem üst sıralardaki puan kayıplarından faydalanamadı, hem de Heidenheim yaklaştı. Kazanmakta zorlanan bir diğer takım da Hamburg. Aradan iki beraberlikle dönen Hamburg için pozitif düşünürsek, 3 maçtır kaybetmiyor. Takım dengesi oturdu, ancak hücumda biraz daha zenginliğe ihtiyacı var. Bundesliga'ya alışık iki takımın mücadelesinde Hamburg'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum.



